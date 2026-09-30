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Директор «Сакстат»: В августе в стране было зарегистрировано около 6 300 новых предприятий


30.09.2026   13:55


Предварительная оценка экономического роста за август 2026 года основана на данных, заявленных предприятиями — плательщиками НДС. Согласно этим данным, в августе 2026 года рост экономики Грузии составил 6,3%. Таким образом, средний показатель реального роста за восемь месяцев составил 7,6%, — заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии («Сакстат») Гогита Тодрадзе.

По его словам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года значительный вклад в экономический рост в сторону увеличения внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, сектор информации и коммуникаций, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимостью, а также торговля, транспорт и складирование.

«Также следует отметить, что, согласно данным внешней торговли, объём экспорта увеличился примерно на 24,7%, а показатель импорта вырос на 4,3%.

В августе в стране было зарегистрировано около 6 300 новых предприятий, что на 35% превышает показатель за соответствующий период прошлого года. Рост в основном был связан с увеличением числа зарегистрированных местных индивидуальных предпринимателей.

Следует отметить, что объём оборота предприятий — плательщиков НДС, использованный при предварительной оценке экономического роста, увеличился на 12%, а данный показатель превысил 16 миллиардов 850 миллионов лари», — заявил Тодрадзе.


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