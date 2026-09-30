Директор «Сакстат»: В августе в стране было зарегистрировано около 6 300 новых предприятий

30.09.2026 13:55





Предварительная оценка экономического роста за август 2026 года основана на данных, заявленных предприятиями — плательщиками НДС. Согласно этим данным, в августе 2026 года рост экономики Грузии составил 6,3%. Таким образом, средний показатель реального роста за восемь месяцев составил 7,6%, — заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии («Сакстат») Гогита Тодрадзе.



По его словам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года значительный вклад в экономический рост в сторону увеличения внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, сектор информации и коммуникаций, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимостью, а также торговля, транспорт и складирование.



«Также следует отметить, что, согласно данным внешней торговли, объём экспорта увеличился примерно на 24,7%, а показатель импорта вырос на 4,3%.



В августе в стране было зарегистрировано около 6 300 новых предприятий, что на 35% превышает показатель за соответствующий период прошлого года. Рост в основном был связан с увеличением числа зарегистрированных местных индивидуальных предпринимателей.



Следует отметить, что объём оборота предприятий — плательщиков НДС, использованный при предварительной оценке экономического роста, увеличился на 12%, а данный показатель превысил 16 миллиардов 850 миллионов лари», — заявил Тодрадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





