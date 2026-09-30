Европейская народная партия приняла резолюцию о «драматическом авторитарном откате» в Грузии

30.09.2026 14:20





Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП / EPP) — опубликовала официальную резолюцию, посвященную ухудшению демократической ситуации в Грузии. В документе европейские политики жестко осуждают действия правящей партии «Грузинская мечта», обвиняя ее в захвате государственных институтов и авторитаризме.



ЕНП осуждает давление на оппозицию, гражданское общество и СМИ. Партия призывает к немедленному освобождению всех политических заключенных, включая третьего президента Михаила Саакашвили и лидера ЕНД Георгия Барамидзе, задержанного 11 сентября 2026 года по обвинению в «государственной измене».



В резолюции критикуются планы властей запретить «Единое национальное движение» и другие оппозиционные партии через Конституционный суд, что уничтожает политический плюрализм. Отмечаются небывалые чистки и уголовные преследования бывших высокопоставленных чиновников внутри самой «Грузинской мечты», где правосудие используется как инструмент удержания власти.



Авторы осуждают систематические атаки на независимые СМИ и академические круги, увольнения госслужащих, а также отсутствие расследований случаев пыток и применения чрезмерной силы против мирных протестующих.



Резолюция Европейской народной партии содержит призывы и требования к ЕС и властям Грузии, в частности, ввести и усилить персональные ограничения против лиц, ответственных за нарушения прав человека, фальсификации и захват госинститутов.



ЕНП возлагает на «Грузинскую мечту» всю ответственность за возможную приостановку безвизового режима с ЕС и просит Еврокомиссию применить эту меру точечно — против представителей власти и членов их семей.



В документе также заявлено, что выход из кризиса возможен только через проведение повторных свободных и честных парламентских выборов под контролем независимой избирательной комиссии и международных наблюдателей.



Источник: SOVA

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