Генпрокурор Грузии встретился с генсеком Международной ассоциации прокуроров

30.09.2026 14:19





Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе встретился с генеральным секретарём Международной ассоциации прокуроров (IAP) Роэлем Дона, который находится в Грузии с официальным визитом.



В ходе встречи стороны обсудили значение длительных и плодотворных отношений между прокуратурой Грузии и Международной ассоциацией прокуроров, рассмотрели конкретные направления дальнейшего сотрудничества и выразили готовность продолжать плодотворное взаимодействие в будущем.



«У нас состоялась очень плодотворная и деловая встреча. Мы говорили об участии прокуратуры в Международной ассоциации прокуроров. Мы вносим значительный вклад в деятельность Международной ассоциации прокуроров своими человеческими ресурсами и обсудили планы дальнейшего сотрудничества, а также возможность проведения в Грузии региональной конференции», — отметил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.



Генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров (IAP) Роэль Дона поблагодарил генерального прокурора Грузии Георгия Гваракидзе за плодотворное сотрудничество и гостеприимство.



«Грузия является одним из наиболее ценных членов Международной ассоциации прокуроров. На протяжении многих лет вы помогали нам в организации конференций и оказывали поддержку. Вы также помогали нам в подготовке профессиональных программ, учебных курсов и вебинаров по повышению квалификации», — заявил Роэль Дона.



Международная ассоциация прокуроров (IAP) объединяет более 183 ведомств из 180 стран мира, а также прокуроров, являющихся индивидуальными членами организации.



Прокуратура Грузии является организационным членом Международной ассоциации с 2011 года, однако тесно сотрудничает с ассоциацией с 2014 года.



В мае 2018 года представитель прокуратуры Грузии был избран членом Исполнительного комитета — руководящего органа IAP. Соответственно, прокуратура Грузии принимает участие в управленческой деятельности ассоциации.





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