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Обвиняемый в подготовке «диверсии» 4 октября пошел на сделку со следствием
30.09.2026 14:26
Фигурант дела о подготовке «диверсии» во время событий 4 октября 2025 года Бека Чулухадзе заключил процессуальное соглашение (сделку со следствием). Бывшему силовику, и, по сообщениям СМИ, участнику боевых действиях в Украине инкриминировалось приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в крупном размере.
По данным телеканала TV Pirveli и агентства IPN, достигнутое сторонами соглашение утвердил Тбилисский городской суд. На основании сделки со следствием Чулухадзе назначили один год реального тюремного заключения и два года условно. Осужденный выйдет из пенитенциарного учреждения в июле 2027 года.
По заявлению адвоката Гайоза Чарквиани, его подзащитный не давал показаний против кого-либо:
«С полной ответственностью заявляю: мой подзащитный ни на кого не указывал, ничего подобного в уголовном деле нет, Бека Чулухадзе ни против кого показаний не давал».
Он также добавил, что термин «диверсия» в деле вообще не фигурирует.
«Он [Чулухадзе] говорит: «У меня было это оружие со времен российско-грузинской войны 2008 года, и я его хранил»», — пояснил Чарквиани, добавив, что его подзащитный признал вину в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Служба государственной безопасности Грузии 5 октября 2025 года — на следующий день после муниципальных выборов и массовой акцией протеста, обернувшейся попыткой штурма резиденции президента — заявила, что в лесу близ Мцхеты был обнаружен схрон с боеприпасами, с помощью которых «4 октября, параллельно с попыткой захвата президентского дворца, планировалось осуществить диверсионные акты».
В СГБ тогда также заявили, что обвиняемый приобрел указанные боеприпасы и оружие «по указанию грузинского представителя одного из действующих в Украине воинских подразделений», однако ни его личность, ни само подразделение названы не были.
По утверждению ведомства, 4 октября также «удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить эти боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси». При этом о задержании других лиц до сих пор ничего не известно.
10 июля 2026 года в СГБ заявили, что Чулухадзе был задержан в нейтральной зоне между грузинским и армянским контрольно-пропускными пунктами.
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