На терминале в Кулеви началась масштабная модернизация инфраструктуры

30.09.2026 15:04





BLACK SEA TERMINAL продолжает комплексную программу обновления инфраструктуры, цель которой — создать для сотрудников более безопасные и комфортные условия труда и привести объекты терминала в надлежащее состояние.



За годы эксплуатации суровые условия прибрежного климата Кулеви — высокая влажность, частые осадки и переменчивая погода — заметно сказались на состоянии фасадов, защитных покрытий и внутренних помещений зданий.



Состояние рабочих объектов — это не только вопрос внешнего вида. Качественная теплоизоляция, защита от влаги и своевременное обслуживание зданий необходимы как для безопасных и здоровых условий труда, так и для сохранения самой инфраструктуры на долгие годы.



Сейчас ремонтные работы идут в зданиях железнодорожного подразделения, лаборатории и Службы управления движением судов (VTS). Реконструкция здания VTS и прилегающей территории также предусматривает устранение недостатков, выявленных Агентством морского транспорта во время ежегодных инспекций.



Фасады этих зданий заметно износились, в том числе пострадали отделочные и защитные покрытия. Возле здания VTS также выявили проседание бетонного покрытия. Поэтому необходимо восстановить основание и улучшить систему отвода дождевой воды от здания.



Работы проводят поэтапно: сначала восстанавливают фасады, наружную защиту, изоляцию и водоотвод, после чего перейдут к более масштабному ремонту внутренних помещений. Такой подход позволит устранить причины проблем, а не ограничиваться временным ремонтом.



Для работ используются долговечные материалы, специально подобранные с учётом местных климатических условий.



Программа является частью общего подхода BLACK SEA TERMINAL к обслуживанию инфраструктуры: выявленные недостатки устраняются системно, с акцентом на их причины и создание более комфортных условий для сотрудников терминала.





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