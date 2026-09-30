В Грузии запустили конкурс журналистских расследований о Чёрном море

30.09.2026 15:08





Лаборатория журналистских расследований Университета Грузии (IML) приглашает студентов и действующих журналистов принять участие в конкурсе идей для расследований, связанных с Чёрным морем.



Идея должна касаться Чёрного моря и основываться на чёткой гипотезе, которую автор планирует проверить с помощью конкретных источников и доказательств.



Среди рекомендуемых направлений:



- загрязнение моря и побережья, отходы, сточные воды, эрозия и состояние экосистем;



- рыболовство и пищевая промышленность — квоты, лицензии, незаконный и незарегистрированный вылов, безопасность продукции;



- климатические и природные угрозы — наводнения, оползни, эрозия побережья, климатические риски и берегозащитная инфраструктура.



При этом участники могут предложить и другую тему, если она связана с Чёрным морем и имеет потенциал для полноценного журналистского расследования.



Участвовать могут студенты и действующие журналисты, включая фрилансеров.



Письменная заявка должна быть подготовлена на английском языке и содержать не более 800 слов. В ней необходимо объяснить, в чём заключается проблема, почему она важна, что именно планируется расследовать, каким образом будут проверяться факты и что в результате получит аудитория.



Из всех заявок выберут 9 лучших идей. Финалисты доработают их вместе с наставниками и представят международному жюри на фестивале Open Black Sea.



Три победителя получат 2000, 1500 и 1000 лари, а также трёхмесячную редакционную поддержку для превращения своих идей в полноценные журналистские расследования.



Последний день подачи заявок — 4 октября 2026 года.



Финал пройдёт 9–10 октября в Тбилиси в рамках фестиваля Open Black Sea. В состав международного жюри войдут Марк Ли Хантер, Хенрик Грунет и Уильям Данбар.





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