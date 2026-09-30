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В Грузии запустили конкурс журналистских расследований о Чёрном море
30.09.2026 15:08
Лаборатория журналистских расследований Университета Грузии (IML) приглашает студентов и действующих журналистов принять участие в конкурсе идей для расследований, связанных с Чёрным морем.
Идея должна касаться Чёрного моря и основываться на чёткой гипотезе, которую автор планирует проверить с помощью конкретных источников и доказательств.
Среди рекомендуемых направлений:
- загрязнение моря и побережья, отходы, сточные воды, эрозия и состояние экосистем;
- рыболовство и пищевая промышленность — квоты, лицензии, незаконный и незарегистрированный вылов, безопасность продукции;
- климатические и природные угрозы — наводнения, оползни, эрозия побережья, климатические риски и берегозащитная инфраструктура.
При этом участники могут предложить и другую тему, если она связана с Чёрным морем и имеет потенциал для полноценного журналистского расследования.
Участвовать могут студенты и действующие журналисты, включая фрилансеров.
Письменная заявка должна быть подготовлена на английском языке и содержать не более 800 слов. В ней необходимо объяснить, в чём заключается проблема, почему она важна, что именно планируется расследовать, каким образом будут проверяться факты и что в результате получит аудитория.
Из всех заявок выберут 9 лучших идей. Финалисты доработают их вместе с наставниками и представят международному жюри на фестивале Open Black Sea.
Три победителя получат 2000, 1500 и 1000 лари, а также трёхмесячную редакционную поддержку для превращения своих идей в полноценные журналистские расследования.
Последний день подачи заявок — 4 октября 2026 года.
Финал пройдёт 9–10 октября в Тбилиси в рамках фестиваля Open Black Sea. В состав международного жюри войдут Марк Ли Хантер, Хенрик Грунет и Уильям Данбар.
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