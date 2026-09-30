В парламент внесен проект бюджета на 2027 год

30.09.2026 18:18





В парламент внесён проект государственного бюджета Грузии на 2027 год. Вместе с ним на утверждение представлены изменения в «Бюджетный кодекс» и документ о численности Сил обороны.



Бюро парламента утвердило график рассмотрения проекта бюджета на следующий год. Проект бюджета передан на рассмотрение комитетам и парламентским субъектам.





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