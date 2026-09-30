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В парламент внесен проект бюджета на 2027 год


30.09.2026   18:18


В парламент внесён проект государственного бюджета Грузии на 2027 год. Вместе с ним на утверждение представлены изменения в «Бюджетный кодекс» и документ о численности Сил обороны.

Бюро парламента утвердило график рассмотрения проекта бюджета на следующий год. Проект бюджета передан на рассмотрение комитетам и парламентским субъектам.


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