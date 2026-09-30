Rapporteur: Грузия хочет возглавить ОБСЕ, но страны ЕС против ее кандидатуры

30.09.2026 18:51





Грузия стремится занять пост председателя ОБСЕ, однако страны Евросоюза выступают против ее кандидатуры. Об этом сообщает издание Rapporteur.



По данным журналистов, Грузия активизирует усилия, чтобы стать страной-председателем ОБСЕ в 2027 году.



Издание цитирует заявление министра иностранных дел Маки Бочоришвили, сделанное на полях Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которому «Грузия заинтересована в том, чтобы возглавить ОБСЕ в 2027 году, и готова сотрудничать со всеми государствами-членами организации».



Как говорится в статье, единственным официальным кандидатом на предстоящее председательство в ОБСЕ является Кипр, которого поддерживает большинство стран Евросоюза, однако его кандидатуру блокирует Турция.



«Этот спор оставил ОБСЕ без консенсуса относительно будущего председателя, что позволило Грузии заявить о себе как об альтернативе», — пишет Rapporteur.



На вопрос о том, продолжает ли Евросоюз поддерживать кандидатуру Кипра, официальный представитель ЕС Кристиан Виганд ответил «да». Он также добавил, что Евросоюз не рассматривает альтернативных кандидатов.



Дипломатические источники сообщили, что Сербия также рассматривает возможность участия в борьбе за председательство в 2027 году. Однако вероятный шаг Белграда способен лишь усилить дилемму Брюсселя – особенно на фоне напряженных отношений и скандала вокруг похорон военного преступника Ратко Младича.



Очередное заседание Совета министров ОБСЕ пройдет 3-4 декабря в Лугано. Не исключено, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет в нем личное участие.



«Если Турция продолжит блокировать кандидатуру Кипра, на министерской встрече в Лугано в качестве потенциальной альтернативы может быть выдвинута Грузия», – говорится в публикации.



По информации издания, особенно жесткую позицию в отношении возможного выдвижения Грузии занимают страны Балтии.



Позиция России по поводу кандидатуры Грузии остается неизвестной.





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