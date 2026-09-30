Исследование IRI в Грузии: утечка опроса о рейтингах партий вызвала споры

30.09.2026 18:57





Рейтинг правящей «Грузинской мечты» более чем в два раза превышает совокупные рейтинги всех оппозиционных сил страны — на этом настаивают проправительственные СМИ, ссылаясь на утечку данных нового исследования Международного республиканского института (IRI).



По их данным ответы на вопрос «Если бы парламентские выборы состоялись в эту субботу, за кого бы вы проголосовали?» распределились следующим образом:

«Грузинская мечта» — 36%;

«Единое национальное движение» — 5%;

«Гирчи» (Яго Хвичия) — 2%;

«За Грузию» (Георгий Гахария) — 2%;

«Ахали» — 2%;

«Лейбористская партия» — 2%;

«Гирчи — Больше свободы» (Зураб Джапаридзе) — 1%;

«Стратегия Агмашенебели» — 1%;

«Для народа» (Ана Долидзе) — 1%;

«Сила народа» — 1%.

При этом крупные политические силы «Лело» и «Федералисты» на слайде вовсе не указаны.







Телеканалы «Имеди» и «Рустави 2» утверждают, что исследование IRI в Грузии якобы заказали сами оппозиционные силы, но его результаты «скрыли» из-за провальных цифр.



Хотя официально американская организация никаких отчетов не публиковала, вокруг предполагаемой утечки устроили жаркие политические дебаты.

Одним из первых на утечку отреагировал лидер партии «Свободные люди» (бывшая «Гирчи») Александр Раквиашвили. Он дал понять, что утечке доверяет и доволен результатом своей команды. Коллег по флангу Раквиашвили обвинил в том, что они долгое время кормили избирателей иллюзиями о «победе» и «сфальсифицированных выборах», из-за чего полностью растеряли доверие:



«Столько времени держали избирателя во лжи, кричали о фальсификациях и ничего не доказали, обещали «жаркую весну» — и никакого признания ошибок. С чего бы рейтингу расти? Если оппозиционные СМИ продолжат вести себя как страусы и не научатся отличать черное от белого, их ждет еще много неприятных сюрпризов», — написал Раквиашвили на своей странице в Facebook, призвав разочаровавшихся оппозиционных избирателей переходить на его сторону.



А вот лидер «Федералистов» Тамар Черголевишвили поставила под сомнение подлинность публикации.



«Если бы IRI провел исследование, которое счел достойным публикации, он бы его опубликовал», — заявила она.



Депутат от партии «Гахария — За Грузию» Гига Парулава заявил, что в текущих условиях ни один опрос не может отражать реальность:



«Когда людей задерживают прямо на тротуарах за выражение мнения, проводить объективные исследования невозможно. На прошлых выборах нам тоже рисовали 1%, а мы получили 8%. Нас не интересуют цифры, сделанные по чьему-то партийному заказу», — отметил Парулава.



Представители правящей партии, которые раньше всегда критиковали исследования IRI и NDI (обвиняя их в ангажированности и связях с оппозицией), на этот раз сменили тон. Хотя формально они по-прежнему призывают «не верить западным институтам на слово», сами цифры активно используют как доказательство краха оппонентов.



«Это следствие тяжелейших политических ошибок оппозиционного фланга. Нагнетание напряженности и попытки создать искусственный кризис шли вразрез с интересами граждан. Опрос показал, что население доверяет власти и выбранному курсу», — заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.



На данный момент сам IRI ситуацию со сливом официально не прокомментировал.



В последний раз организация проводила опрос в Грузии осенью 2024 года. Тогда 25% респондентов сказали, что поддержали бы на выборах «Грузинскую мечту». 13% — «Единое национальное движение».



Источник: Новости - Грузия

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