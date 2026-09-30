Налог на имущество будут платить только лица с доходом от 100 тысяч лари

30.09.2026 18:31





Парламент 91 голосом принял в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Грузии».



Согласно принятому в третьем чтении законопроекту, действующая многоуровневая система (порог в 40 тысяч лари и соответствующие налоговые ставки) отменяется. Вместо нее устанавливается единый порог дохода в размере 100 тысяч лари, в пределах которого физическое лицо полностью освобождается от налога на имущество.



Законопроект на пленарном заседании парламента представил председатель Комитета по финансово-бюджетным вопросам Паата Квижинадзе.



Согласно законопроекту, инициированному парламентским большинством, от уплаты налога на имущество будут освобождены 81 тысяча семей.



Законопроект, для которого была запрошена ускоренная процедура рассмотрения, вступит в силу сразу после опубликования.



Данное изменение будет распространяться на налог на имущество, декларация по которому, в соответствии с Налоговым кодексом Грузии, должна быть подана в 2026 году.





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