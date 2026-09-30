Посла Ирана вызвали в МИД Грузии

30.09.2026 17:53





Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Сейед Али Моджани (Seyed Ali Moujani) был вызван в Министерство иностранных дел Грузии в связи с заявлениями, распространёнными им в социальных сетях. Иранский дипломат уже находился в ведомстве.



Как говорится в информации, распространённой Министерством иностранных дел Грузии, заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили разъяснил послу Ирана, что распространённые им в социальных сетях заявления выходят за рамки дипломатической деятельности.



По словам заместителя министра, подобные заявления негативно отражаются на общественных настроениях. Он выразил надежду, что иранская сторона примет соответствующие меры и подобные случаи больше не повторятся, чтобы не возникла необходимость в принятии дополнительных мер с грузинской стороны.



Александр Хвтисиашвили также разъяснил послу Ирана, что аккредитованные в Грузии дипломатические представители должны осуществлять свою деятельность в рамках дипломатического мандата и компетенции, соблюдать установленные нормы дипломатических отношений и воздерживаться от интерпретации истории и внутренних вопросов страны пребывания.



Напомним, что несколько дней назад посол Ирана в Грузии написал в социальной сети, что в ближайшее время поделится с читателями результатами проведённого им предварительного исследования, которое касается «как царицы Кетеван, так и документов и исторических источников, хранящихся в Иране и Грузии».



«Изображение царицы Кетеван на фасаде посольства Ирана в Тбилиси — этим вечером фасад посольства Исламской Республики Иран в Тбилиси осветился прекрасным и святым изображением царицы Кетеван. Для меня это изображение связано не только с памятью об исторической личности; оно является символом той исторической памяти, о которой по сей день существует немало различных историй.



Вскоре я поделюсь с читателями этой страницы результатами проведённого мной предварительного исследования, которое касается как царицы Кетеван, так и документов и исторических источников, хранящихся в Иране и Грузии.



Представленный материал не будет ни официальной версией, ни претензией на то, что я говорю последнее слово о Кетеван; это будет личный взгляд историка и оценка на данном этапе исследования. Естественно, в будущем эта оценка должна быть дополнена, проанализирована, критически пересмотрена или исправлена на основе дополнительных источников и совместных исследований грузинских и иранских исследователей.



Возможно, переосмысление подобных историй станет не столько возвращением в прошлое, сколько возможностью сегодня лучше и глубже узнать друг друга», — писал посол Ирана.





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