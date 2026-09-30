Гражданин РФ проведет 15 суток под арестом с последующим выдворением из страны

30.09.2026 17:46





Тбилисский городской суд приговорил гражданина России Александра Попова, который помочился с балкона на людей, сидевших в кафе на территории жилого комплекса, к 15 суткам административного ареста и выдворению из страны.



Также решением суда ему на 3 года запретили въезд в Грузию.



Сам Александр Попов на судебном заседании заявил, что признаёт совершённое.



«Обещаю вам, что подобное больше не повторится», — отметил Попов.



По его словам, он был в гостях у друга и был пьян. Он хотел воспользоваться туалетом, который, по его словам, был занят беременной женой его друга, поэтому, как заявил Попов, он «совершил то действие, которое вменяет ему МВД».



Вместе с тем, по объяснению Попова, он владеет квартирой в Тбилиси, где проводит ремонтные работы. Попов попросил суд разрешить ему завершить ремонт и остаться жить в Грузии.



По словам судьи Торнике Капанадзе, признание совершённого и раскаяние являются смягчающими ответственность обстоятельствами, однако в нормальном обществе объяснение, которое он представил суду, не может служить оправданием подобного поступка.



Напомним, что гражданин России Александр Попов был задержан в Тбилиси вчера. Он помочился с балкона на людей, сидевших в кафе на территории жилого комплекса в Ортачала. По информации Министерства внутренних дел Грузии, гражданин России был задержан по статьям 166 и 171 Кодекса административных правонарушений.





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