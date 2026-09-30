Чихрадзе: Эпистолярный жанр Гарибашвили указывает на то, что в «Грузинской мечте» довольно кризисная ситуация

30.09.2026 18:16





Этот эпистолярный жанр Гарибашвили ещё раз указывает на то, насколько кризисная ситуация сложилась в «Грузинской мечте» - Я пока не слышала, чтобы Гарибашвили опроверг предъявляемые ему коррупционные обвинения и заявил, что он не крал деньги из государственного бюджета, — заявила один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Пикрия Чихрадзе, комментируя очередное письмо находящегося под стражей бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



По её словам, она хорошо помнит «восхваления Гарибашвили в адрес Гахария и других лидеров, которые сегодня заперты в тюрьмах». Она отметила, что единственный человек, которого задержанные высокопоставленные чиновники не «поносят», — это тот, кто их отбирал.



«Этот эпистолярный жанр Гарибашвили ещё раз указывает на то, насколько кризисная ситуация сложилась в «Грузинской мечте». Я и общество очень хорошо помним те же восхваления Гарибашвили в адрес Гахария и других лидеров, которые сегодня заперты в тюрьмах. Единственный, кого они не поносят и не ругают, — это человек, который отобрал тех людей, которые оказались уличены в присвоении очень больших сумм денег. Из-за того, что, как они сами говорят, кто-то кого-то подставил, обманул, не дал заработать достаточно денег и так далее, в основном на этой почве они и конфликтуют между собой. Я пока не слышала, чтобы Гарибашвили опроверг предъявляемые ему коррупционные обвинения и заявил, что он не крал деньги из государственного бюджета. В «Грузинской мечте» мы имеем дело с тотальными ворами и коррупционерами, и то, что скажет каждый её бывший или нынешний представитель, уже не имеет никакого значения», — заявила Пикрия Чихрадзе.





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