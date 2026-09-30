С будущего года зарплаты служащих в госсекторе будут повышены до 8,4%

30.09.2026 19:54





Согласно первоначальной версии проекта государственного бюджета на 2027 год, с будущего года базовый должностной оклад в государственном секторе увеличивается и составит 1 735 лари. В результате заработные платы лиц, занятых в государственном секторе, вырастут до 8,4%, а фонд оплаты труда увеличится на 395 миллионов лари.



Как поясняют в Министерстве финансов, базовый должностной оклад в государственном секторе увеличивается в соответствии с ростом заработных плат в частном секторе за последние 4 квартала, и это осуществляется на основании действующего законодательства.



Согласно проекту государственного бюджета на 2027 год, расходы в основном увеличены по следующим направлениям:



Расходы на здравоохранение и социальное обеспечение увеличены на 830 миллионов лари, в том числе:



Расходы на пенсионное обеспечение населения увеличены на 555 миллионов лари. В частности, в соответствии с действующей формулой индексации пенсия лиц в возрасте 70 лет и старше увеличивается на 60 лари и составит 555 лари (в высокогорных населённых пунктах превышает 665 лари), а для бенефициаров младше 70 лет увеличивается на 20 лари и составит 390 лари (468 лари в высокогорных населённых пунктах);



В соответствии с индексацией увеличиваются социальные выплаты лицам с ограниченными возможностями, на что дополнительно выделено 60 миллионов лари;



Финансирование программ здравоохранения увеличено более чем на 127 миллионов лари, в рамках чего предусмотрено повышение зарплат персонала скорой помощи и сельских врачей/медсестёр;



Финансирование программы социальной реабилитации и ухода за детьми увеличено более чем на 26 миллионов лари;



Финансирование накопительной пенсионной схемы увеличено на 60 миллионов лари.



Расходы на образование увеличены на 400 миллионов лари, в рамках чего предусмотрено повышение зарплат учителей государственных школ, их административного персонала и работников детских садов. Также предусмотрено финансирование бесплатного обучения в государственных университетах в рамках реформы высшего образования;



Финансирование программ охраны окружающей среды и сельского хозяйства увеличено на 90 миллионов лари;



Финансирование спортивных федераций увеличено на 50 миллионов лари;



Финансирование всех остальных государственных программ и муниципальных услуг увеличено на 269 миллионов лари;



Из консолидированного бюджета на 2027 год на финансирование капитальных расходов будет направлено более 8 миллиардов 431 миллиона лари, что почти на 1 миллиард лари превышает прогнозный показатель текущего года. В рамках указанной суммы предусмотрено:



• На улучшение муниципальной инфраструктуры будет направлено более 2 миллиардов 700 миллионов лари;



• На улучшение дорожной инфраструктуры выделено до 1 миллиарда 332 миллионов лари, в том числе 723 миллиона лари предусмотрено на строительство скоростных автомагистралей.



• На финансирование капитальных расходов в сфере образования предусмотрено 800 миллионов лари;



• На проекты водоснабжения и водоотведения будет направлено 432 миллиона лари;



• На улучшение энергетической инфраструктуры выделено 404 миллиона лари, в том числе предусмотрено строительство накопителей энергии и возобновление работ по газификации регионов;



• На строительство и реабилитацию спортивной инфраструктуры будет направлено 310 миллионов лари;



• На развитие туристической инфраструктуры выделено 172 миллиона лари;



• На финансирование проектов по расселению вынужденно перемещённых лиц и мигрантов выделено 268 миллионов лари;



• На улучшение инфраструктуры здравоохранения предусмотрено 142,5 миллиона лари;



• На проекты модернизации мелиоративных систем выделено 145 миллионов лари;



• На реализацию проектов по обращению с твёрдыми отходами предусмотрено 106,4 миллиона лари;



• Капитальные расходы, запланированные по направлениям полиции, государственной безопасности и обороны, составляют 701 миллион лари;



• Для увеличения пропускной способности Грузинской железной дороги будет направлено 250 миллионов лари;



• Финансирование проекта модернизации Тбилисского метрополитена составляет 125 миллионов лари;



• На проект строительства порта Анаклия выделено 125 миллионов лари;



• В рамках проекта интернетизации сёл на строительство оптоволоконной сети будет направлено 107 миллионов лари;



• На завершение строительства новой взлётно-посадочной полосы аэропорта Кутаиси предусмотрено 60 миллионов лари;



Все остальные капитальные расходы в общей сложности составляют 267 миллионов лари;



Общий объём поступлений консолидированного бюджета на 2027 год составляет 37 миллиардов 531 миллион лари, что на 1 миллиард 526 миллионов лари превышает прогнозный показатель на 2026 год.



Рассмотрение первоначальной версии бюджета на 2027 год в соответствии с бюджетным процессом продолжится в парламенте, и в него будут внесены высказанные предложения и замечания. Парламент утвердит государственный бюджет на 2027 год в декабре.





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