Бера Иванишвили решил защитить свою честь и права через суд

30.09.2026 19:14





Сын основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили Бера Иванишвили отвечает на выдвинутые против него обвинения и планирует обратиться в суд. Заявление Бера Иванишвили распространяет в социальной сети.



По словам Беры Иванишвили, против него и его семьи на протяжении многих лет проводится скоординированная клеветническая кампания, в связи с чем для защиты своих прав он обратился к адвокату Давиду Асатиани.



Бера Иванишвили называет кампанию против него, в том числе обвинения в покровительстве так называемым колл-центрам, организованной ложью.



В частности, по его словам, в последнее время конкретные СМИ и конкретные лица активно распространяют информацию о том, что он якобы покровительствует так называемым колл-центрам, а также распространяют информацию о том, что по его указанию арестовывают ряд людей, что он вступает в незаконные сделки и т. д., в чём, по его оценке, усматриваются явные признаки попытки клеветы, однако, по словам Беры Иванишвили, никто не представил ни одного факта в подтверждение этого абсурда.



Он считает, что в этих условиях обращение в суд — это не месть кому-либо, а способ защитить честь и права.



По словам Беры Иванишвили, он хочет, чтобы клеветнические нападки получили правовую оценку и, в случае установления судом факта клеветы, соответствующие лица понесли ответственность в соответствии с законом.



«Здравствуйте. Общество уже много лет наблюдает за дискредитирующей и клеветнической кампанией против меня и моей семьи со стороны определённых сил. Периодически меня обвиняют во всяких мерзостях, однако в последнее время подобные случаи особенно участились. Всё это время я считал, что не стоит тратить время на такой абсурд и давать какой-либо серьёзный ответ, однако непрекращающиеся безосновательные нападки в социальных сетях и медиапространстве, которые являются частью хорошо спланированной, скоординированной кампании, больше не могут оставаться без моей реакции. Я убедился, что оставление без ответа потока лжи и мерзости стало своего рода поощряющим фактором для тех людей, которые управляют этим процессом.



Именно поэтому я хочу сообщить обществу, что обратился к адвокату с очень высокой компетенцией, настоящему профессионалу своего дела Давиду Асатиани, с помощью которого потребую правового ответа в связи с каждым прозвучавшим в мой адрес грязным клеветническим обвинением.



Хочу напомнить, что в последнее время конкретные СМИ, а также конкретные лица активно распространяют информацию о том, что я якобы покровительствую так называемым «колл-центрам», что по моему указанию арестовывают ряд людей, что я вступаю в незаконные сделки и т. д. Уже самого постановочного вопроса по подобным темам достаточно, чтобы выявить явные признаки попытки клеветы, однако упомянутые субъекты идут ещё дальше и в утвердительной форме распространяют информацию о моей якобы преступной деятельности, при этом никто не представил ни одного факта для подтверждения этого абсурда.



Вместо этого в сюжетах, наполненных кричащими заголовками и интригующими текстами, для создания видимости убедительности используют так называемых анонимных респондентов, людей неизвестной личности, сидящих спиной в тёмной комнате, у которых нет никаких идентифицирующих признаков, а также непонятные голосовые сообщения, подлинность содержания которых невозможно установить.



Я считаю, что в этих условиях обращение в суд — это не месть кому-либо, а способ защитить мою честь и права. Я хочу, чтобы направленные против меня клеветнические нападки получили правовую оценку и, в случае установления судом факта клеветы, лица, осуществляющие всё это, понесли ответственность в соответствии с законом.



Я требую только справедливости и установления истины, в том числе для того, чтобы в будущем ни мне, ни кому-либо другому больше не пришлось терпеть подобную несправедливость», — пишет Бера Иванишвили.





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