Тбилиси занимает 422-е место в рейтинге стоимости жизни в разных городах мира

30.09.2026 21:59





С конца августа грузинская столица снова «подешевела» на 6 строчек рейтинга от международной платформы анализа цен Numbeo, переместившись с 416-й на 422-ю строчку.



По стоимости жизни Тбилиси всё так же опережает Баку (476-е место), Минск (478-е место) и Киев (477-е место), но дешевле Москвы (321-е место) и Санкт-Петербурга (401-е место).



При этом проживание в столице Грузии обходится дешевле, чем в соседних Ереване (380-е место) и Стамбуле (363-е место), а также популярного Белграда (335-е место).



По данным Numbeo, в Тбилиси предполагаемые месячные расходы для семьи из 4-х человек составляют 6 372 лари без учёта съёма жилья, а одному человеку в среднем нужно 1 731 лари без аренды.



В Ереване семье из 4-х человек (без аренды) нужно 7 157 лари, в Стамбуле — 7 509 лари, а в Белграде — 7 340 лари. Один человек в Ереване тратит 1 969 лари, в Стамбуле — 2 023 лари, в Белграде — 2 106 лари.



Стоимость жизни в столице Армении выше на 12,5%, чем в Тбилиси, а аренда жилья в среднем дороже на 18,6%. Стамбул опережает столицу Грузии на 17,7% по стоимости жизни и на 48,1% по цене аренды, в Белграде расходы выше на 24,9%, а аренда — на 17,3%.





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