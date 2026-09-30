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Eurostat: Во втором квартале текущего года из ЕС были депортированы 2 140 гражданин Грузии
30.09.2026 20:53
Во втором квартале 2026 года среди граждан стран, не являющихся членами ЕС, которым было предписано покинуть территорию блока, 2 140 человек являются гражданами Грузии. Данные распространяет Eurostat.
Также среди выдворенных большинство составляют граждане Алжира (10 390), Марокко (6 200) и Сирии (5 180), а среди возвращённых в третьи страны большинство — граждане Турции (3 765) и Сирии (2 770).
Наибольшее количество граждан стран, не входящих в ЕС, которым было предписано покинуть территорию страны, зафиксировано во Франции (32 420), Португалии (11 190) и Германии (8 160). Наибольшее количество людей, возвращённых в третьи страны, зафиксировано в Германии (8 400), Франции (3 825) и Польше (3 005).
В общей сложности во втором квартале страны ЕС предписали 110 335 гражданам стран, не являющихся членами ЕС, покинуть территорию блока, а в третьи страны вернули 36 825 человек.
При этом по сравнению с предыдущим кварталом количество граждан стран, не являющихся членами ЕС, которым было предписано покинуть территорию блока, сократилось на 3,9%, а количество возвращённых в третьи страны увеличилось на 5,9%.
По сравнению со вторым кварталом 2025 года количество граждан стран, не являющихся членами ЕС, которым было предписано покинуть территорию блока, сократилось на 12,0%, а количество возвращённых в третьи страны увеличилось на 9,7%.
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