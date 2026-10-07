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Кобахидзе: Обновленный прогноз Всемирного банка, касающийся экономического роста, повышен до 7%
07.10.2026 12:29
Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз, касающийся экономического роста. Этот прогноз вырос до 7%, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
По словам премьера, это отражает положительные тенденции, которые есть в экономике Грузии в течение текущего года.
«Ранее, в июне был опубликован предварительный прогноз, который составлял 5%. Этот прогноз увеличен на 2 процентных пункта, с 5% до 7%, что отражает те положительные тенденции, которые есть в экономике Грузии в течение текущего года. Этот прогноз в 2,6 раза превышает средний показатель других стран - кандидатов в члены ЕС. Также следует отметить, что, согласно прогнозу Всемирного банка, в течение следующих 3 лет - в 2026- 2027 - 2028 годах у Грузии будет самый высокий экономический рост среди европейских стран целиком. Одним из наших главнейших приоритетов является сохранение этой тенденции», - заявил премьер.