Министр экономики Мариам Квривишвили назначена вице-премьером Грузии

07.10.2026 12:54





На министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили будут возложены обязанности вице-премьера. Об этом на заседании правительства заявил глава кабинета министров Ираклий Кобахидзе.



Он поблагодарил Квривишвили за плодотворную работу, проделанную сразу по нескольким направлениям. По словам Кобахидзе, назначение вице-премьером поможет ей «в дальнейшей еще более успешной деятельности и в еще большем укреплении экономического сектора».



Мариам Квривишвили была назначена министром экономики и устойчивого развития 24 июня 2025 года. На этом посту она сменила Левана Давиташвили.



Должности вице-премьеров в правительстве также занимают министр обороны Ираклий Чиковани и министр иностранных дел Мака Бочоришвили.





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