Парламент отозвал законопроект о «незаконном разрешении споров»

07.10.2026 12:56





Из парламента отозвана инициатива МВД, предусматривавшая введение отдельной уголовной ответственности за «собрание с целью незаконного разрешения спора».



Законопроект был внесен еще в феврале 2019 года, однако за несколько лет так и не продвинулся дальше первого чтения. Теперь его решили вернуть инициаторам для существенной доработки.



В парламенте решение объяснили необходимостью пересмотреть положения документа и устранить спорные моменты. После переработки проект, как ожидается, может быть вновь представлен парламенту уже в обновленной редакции.



При этом власти подчеркивают: отказа от жесткой политики в отношении организованной преступности не происходит. По оценке депутатов, действующие нормы уголовного законодательства уже позволяют эффективно пресекать подобные преступления.



Фактически речь идет о паузе и юридической переработке инициативы, а не об отказе от самой идеи усилить ответственность. Если законопроект вернется в парламент, его содержание может существенно отличаться от первоначальной версии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





