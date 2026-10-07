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Парламент отозвал законопроект о «незаконном разрешении споров»
07.10.2026 12:56
Из парламента отозвана инициатива МВД, предусматривавшая введение отдельной уголовной ответственности за «собрание с целью незаконного разрешения спора».
Законопроект был внесен еще в феврале 2019 года, однако за несколько лет так и не продвинулся дальше первого чтения. Теперь его решили вернуть инициаторам для существенной доработки.
В парламенте решение объяснили необходимостью пересмотреть положения документа и устранить спорные моменты. После переработки проект, как ожидается, может быть вновь представлен парламенту уже в обновленной редакции.
При этом власти подчеркивают: отказа от жесткой политики в отношении организованной преступности не происходит. По оценке депутатов, действующие нормы уголовного законодательства уже позволяют эффективно пресекать подобные преступления.
Фактически речь идет о паузе и юридической переработке инициативы, а не об отказе от самой идеи усилить ответственность. Если законопроект вернется в парламент, его содержание может существенно отличаться от первоначальной версии.
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