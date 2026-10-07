Кобахидзе заподозрил коррупцию в Почте Грузии - начато следствие

07.10.2026 13:22





Иракли Кобахидзе заявил о признаках коррупции в Почте Грузии и объявляет о начале расследования.



На заседании правительства премьер-министр заявил, что ряд услуг был передан на аутсорсинг компаниям-посредникам: «Эти компании-посредники были хорошим средством коррупции. Соответствующие органы, вероятно, это установят».



По словам Кобахидзе, этот год станет первым, когда Почта Грузии получит прибыль, добавив, что это результат кадровых изменений.



В Почте Грузии произошли очень значительные изменения. В прошлые годы Почта Грузии каждый год терпела убытки. Этот год станет первым, когда Почта Грузии получит прибыль, и все это результат конкретных изменений. 2,5 миллиона лари удалось сэкономить только за счет оптимизации персонала. 1,1 миллиона лари удалось сэкономить за счет оптимизации нерентабельных сервисных центров. Также ряд услуг был передан на аутсорсинг компаниям-посредникам. Эти посреднические компании были хорошим средством коррупции. Вероятно, это выяснят соответствующие ведомства.



Эти услуги были возвращены в ведение Почты Грузии, и в результате Почта Грузии получит дополнительно 14,2 миллиона лари в год. Также была восстановлена ​​функция авиатерминала. В результате Почта получит дополнительно 1 миллион 300 тысяч лари в год. Были подписаны очень важные соглашения с международными компаниями. Среди них ведутся переговоры с Turkish Airlines, пятью авиакомпаниями, и в результате доходы Почты Грузии увеличатся на 4,4 миллиона лари. Этот год станет первым годом, когда Почта Грузии получит прибыль, а последующие годы будут еще более прибыльными, когда все эти процессы будут завершены. «В прошлом году Почта Грузии закончила год с убытком в 7 миллионов лари. В этом году мы получим прибыль, и этот процесс продолжится в последующие годы», — сказал Кобахидзе.





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