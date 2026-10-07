В Гудаури будет обустроена система искусственного оснежения, новые канатные дороги, движущийся ковер и новые трассы

07.10.2026 14:28





По данным за 2 квартал 2026 года зафиксирован рекорд с точки зрения визитов, конкретно, из Европы зафиксирован рост 23,4%, из Китая также зафиксирован рост визитов - 16,7%, из Центральной Азии - 3,1%, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По словам главы правительства, все это в конечном итоге обеспечило сохранение положительной тенденции роста.



«В этом году было множество вызовов, которые в значительной степени были обусловлены конфликтом на Ближнем Востоке, однако, несмотря на это, нам удалось сохранить положительную тенденцию роста. По данным за 2 квартал 2026 года также зафиксирован рекорд по числу визитов. Конкретно, в том числе из Европы зафиксирован рост 23,4%, из Китая также зафиксирован рост числа визитов - 16,7%, из Центральной Азии - 3,1%. В конечном итоге это обеспечило в целом сохранение положительной тенденции роста», - отметил премьер.



Ираклий Кобахидзе заострил внимание на важных проектах, реализуемых на горнолыжных курортах.



«Когда мы говорим о туризме, очень важным направлением являются горнолыжные курорты. В Гудаури осуществляются очень важные проекты, о чем я говорил на предыдущем заседании правительства. В общей сложности государством будут осуществлены инвестиции в объеме 31 млн лари. Речь идёт о системе искусственного оснежения, будут обустроены новые канатные дороги, движущийся ковер и новые трассы для спуска общей протяженностью 6 км. В целом трассы Гудаури достигнут 86 километров. Новая трасса в Гудаури будет оборудована ночным освещением», - заявил премьер.





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