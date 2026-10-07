Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Пшави обрушился мост во время движения автомобиля


07.10.2026   15:24


В Пшави, в селе Канатиа, во время движения автомобиля обрушился мост.

Как сообщили Netgazeti в администрации муниципалитета, в автомобиле, который находился на мосту в момент обрушения, был один человек. Он не пострадал.

RadioTavisupleba сообщает, что жители села Канатиа уже давно требуют восстановить единственный мост, связывающий их с внешним миром. Один из жителей села рассказал, что после этих требований ему начали звонить и обвинять в том, что он «интриган», «оппозиционер» и тому подобное.

В администрации также заявили, что мост предназначен для пешеходов и проезд автомобилей по нему изначально не был разрешён. По их словам, автомобилистам следовало пользоваться объездной дорогой вокруг села.
В администрации также сообщили, что восстановительные работы на мосту начнутся послезавтра, 9 октября.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна