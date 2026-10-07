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В Пшави обрушился мост во время движения автомобиля
07.10.2026 15:24
В Пшави, в селе Канатиа, во время движения автомобиля обрушился мост.
Как сообщили Netgazeti в администрации муниципалитета, в автомобиле, который находился на мосту в момент обрушения, был один человек. Он не пострадал.
RadioTavisupleba сообщает, что жители села Канатиа уже давно требуют восстановить единственный мост, связывающий их с внешним миром. Один из жителей села рассказал, что после этих требований ему начали звонить и обвинять в том, что он «интриган», «оппозиционер» и тому подобное.
В администрации также заявили, что мост предназначен для пешеходов и проезд автомобилей по нему изначально не был разрешён. По их словам, автомобилистам следовало пользоваться объездной дорогой вокруг села.
В администрации также сообщили, что восстановительные работы на мосту начнутся послезавтра, 9 октября.
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