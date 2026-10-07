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Алеко Элисашвили рассказал, как тюрьма протестовала против произвола в отношении заключенного
07.10.2026 15:57
Осужденный Георгий Давитадзе - мужественный и смелый парень, и все достойные заключенные солидарны с ним - был громкий протест, тюрьма сотрясалась, бились стекла. Несколько заключенных нанесли себе повреждения. Был такой шум и такой сильный протест, что администрация тюрьмы начала выводить заключенных. Вывод был шумным, и неизвестно, как с заключенными обращались в тот момент, - так находящийся в заключении оппозиционный политик Алеко Элисашвили отреагировал на заявление осужденного Георгия Давитадзе о том, что конвой совершил в отношении него сексуальное насилие.
Как отмечает Алеко Элисашвили, глава Пенитенциарного департамента, директор учреждения строгого режима №6 и все конвоиры, «которые в той или иной форме принимали участие в том садистском инциденте», должны немедленно покинуть свои должности.
«Прежде всего, хочу сказать, что осужденный Давитадзе - мужественный и смелый парень, и все достойные заключенные солидарны с ним.
Пенитенциарный департамент в связи с фактом, произошедшим 2 октября, лжет и притворяется. В течение часов вся тюрьма протестовала против бесчеловечного обращения с Давитадзе. Протест был громким, тюрьма сотрясалась, разбивались стекла. Несколько заключенных нанесли себе повреждения. Был такой шум и такой сильный протест, что администрация тюрьмы начала выводить заключенных. Вывод был шумным, и неизвестно, как с заключенными обращались в тот момент.
Стоит отметить, что в ту ночь заключенным не давали возможности позвонить на горячую линию аппарата Народного защитника.
В тюрьме по-прежнему напряженная ситуация. Для разрядки этой ситуации необходимо выяснить, куда перевели заключенных и в каком состоянии они сейчас. Получают ли они необходимую помощь. Эта информация должна быть незамедлительно обнародована.
Разрядка ситуации невозможна без своевременного, полноценного и эффективного расследования. Свои должности должны немедленно покинуть глава пенитенциарного департамента, директор учреждения строгого режима №6 и все конвоиры, которые в какой-либо форме принимали участие в том садистском инциденте, все эти лица должны понести ответственность перед законом со всей строгостью», - пишет Алеко Элисашвили.
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