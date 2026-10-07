Деканоидзе: Вместе с друзьями Грузии мы боремся за то, чтобы Иванишвили и его мафиозная группировка понесли ответ

07.10.2026 16:06





Важно, чтобы наше общество понимало, что друзья Грузии вместе с нами, с теми людьми, которые уже долгое время борются за мирное европейское будущее Грузии, сделают все, чтобы Иванишвили и его мафиозная группировка понесли ответ за действия, направленные против грузинского народа, - заявила одна из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе, комментируя запланированные в Европейской комиссии дебаты по Грузии и голосование по проекту очередной резолюции.



«Как известно, «Национальное движение» является членом Европейской народной партии, крупнейшей европейской политической семьи, и уже долгое время вместе с партнёрами мы работаем, чтобы Грузия заняла очень важное место под европейским зонтом мира и стабильности. Соответственно, вместе с нашими партнерами, в рамках сотрудничества, которое мы сегодня обсуждаем, мы примем участие в этих конкретных дебатах и последующей разработке резолюции. Эти дебаты будут посвящены трем основным вопросам. Первый - это вопрос запрета политических партий. Это право, отнятое у грузинского народа, иметь свое политическое представительство, и это очень важный антидемократический шаг, который не в интересах грузинского народа. Второе вопрос - политические преследования. Политическое попрание прав человека в Грузии, отсутствие политического правосудия - именно тот результат, который принесло 14-летнее правление Иванишвили. Напомню обществу, что наши политические лидеры, как и представители других партий и журналисты, находятся в заключении - Леван Хабеишвили, Михаил Саакашвили, Ираклий Надирадзе. И именно эта тема является одной из важных тем резолюции и дебатов. Третий вопрос - санкции.



Мы уже долгое время вместе с нашими партнерами работаем, чтобы ЕС ввел санкции в отношении конкретных лиц. Мы знаем, что Бидзина Иванишвили был подвергнут санкциям со стороны США в контексте его российских связей, но наша просьба и требование в том, чтобы санкции распространились на Бидзину Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалву Папуашвили, Каху Каладзе и всех тех людей, которые подпитывают этот режим и распространяют российское влияние в Грузии …



Одна из важнейших тем, которую хочу подчеркнуть, что сегодня и вчера ЕС опубликовал очень важный документ по вопросам расширения, в котором расширение по Грузии не представлено. Не представлено потому, что "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили сделала все, чтобы Грузия стала не частью европейской мирной и благополучной системы и заняла место в этом цивилизованном обществе, а чтобы нас привели туда, откуда распространяется чума, в Россию. Поэтому очень важно, чтобы наше общество понимало, что друзья Грузии вместе с нами, с теми людьми, которые уже долгое время борются за мирное европейское будущее Грузии, сделают все, чтобы Иванишвили и его мафиозная группировка понесли ответственность за действия, направленные против грузинского народа», - заявила Хатия Деканоидзе.





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