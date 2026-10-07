TIG: Владельцы «Iberoil» пожертвовали «Грузинской мечте» 160 тыс. лари

07.10.2026 15:22





По данным Transparency International Georgia (TIG), компания «Iberoil», владельцы которой связаны с бывшим министром внутренних дел Александре Чикаидзе, 14 августа приобрела на электронном аукционе два участка государственной земли в Тбилиси общей площадью 1 829 м² за 493 000 лари. Участки находятся на улице Юмашева, рядом с нефтебазой компании.



Через три дня после покупки трое из четырёх владельцев «Iberoil» и директор компании перечислили партии «Грузинская мечта» пожертвования на общую сумму 160 000 ₾:



• Иракли Петриашвили — 50 000 ₾;

• Симон Гегелашвили — 50 000 ₾;

• Давит Алибегашвили — 30 000 ₾;

• Михеил Николеишвили — 30 000 ₾.



TIG также отмечает, что ранее «Iberoil» уже покупала государственную землю на этой улице.

В июле 2020 года компания приобрела соседний участок площадью 5 702 м² за 521 000 ₾.



На момент покупки он находился в рекреационной зоне. По запросу компании Тбилисский сакребуло сначала изменил его статус на транспортную зону, а затем на промышленную.



В апреле 2023 года этот участок передали компании «ATF», связанной с Александре Чикаидзе. Ему принадлежит 17% компании, ещё 50% — «Iber Invest», владельцами которой являются владельцы «Iberoil» и сама «Iberoil».



По данным TIG, с 2016 года владельцы и директор «Iberoil» пожертвовали «Грузинской мечте» в общей сложности 1,22 млн лари





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