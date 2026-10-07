Министр здравоохранения о возможной чумы в РФ: Нет никаких причин для какой-либо паники и создания ложного ажиотажа

07.10.2026 14:01





Нет никаких причин для какой-либо паники и создания ложного ажиотажа, - заявил после заседания правительства министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, комментируя информацию о возможном выявлении случая чумы в России.



Как отметил министр, «место выявления находится очень далеко от Грузии, и с учетом всех факторов, связанных с интенсивностью перемещений, принятие каких-либо рекомендованных мер действительно не просматривается».



«Наш Центр контроля заболеваний и министерство, естественно, активно следят за новостями и информацией об обстоятельствах, которая собирается в этом направлении. Основным источником информации является такая платформа глобального сотрудничества, как Всемирная организация здравоохранения. Основываясь на этой информации, могу сказать, что нет никаких оснований для какой-либо паники и создания ложного ажиотажа. Необходимость принятия каких-либо мер абсолютно не видна, никаких рекомендаций по этому поводу нет. Такова ситуация на сегодняшний день.



Все собираемые данные относятся к местам, расположенным очень далеко от Грузии, учитывая все факторы, касающиеся интенсивности перемещений, нет никаких признаков необходимости принятия каких-либо рекомендованных мер. Естественно, при такой необходимости мы незамедлительно готовы к любым действиям, которые защитят население Грузии от подобных рисков», - заявил Михаил Сарджвеладзе.





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