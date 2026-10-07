В Панкисском ущелье закрыли «Образовательный центр Джокхоло»

07.10.2026 15:09





5 октября сотрудники организации начали вывозить инвентарь из здания, принадлежащего муниципалитету Ахмета.



Руководитель фонда Иза Бекаури рассказала, что причиной закрытия стал отказ муниципалитета продлить договор аренды. Власти Ахмета уведомили организацию о необходимости освободить помещение в течение 14 дней в связи с планами по его дальнейшему использованию.



Центр предоставлял жителям Панкисского ущелья возможности для неформального образования.

Школьники могли бесплатно заниматься грузинским языком, математикой и иностранными языками, а также посещать различные тренинги. Для женщин проводились специальные курсы кулинарии, шитья, вышивки и иностранных языков. Ежегодно образовательные программы центра охватывали около 150 жителей Панкиси.



◾️Деятельность центра была приостановлена ещё в феврале этого года. Бекаури связывает это с изменениями в законодательстве о грантах, которые ввели необходимость получения согласия правительства или уполномоченного им органа на получение грантов независимыми неправительственными организациями.



По её словам, из-за новых требований «Фонд регионального развития Кахети» остался без финансирования.

Несмотря на ожидания возобновления работы, продлить деятельность центра не удалось.



◾️Местный предприниматель, гражданский активист, спортивный тренер и бывший тренер центра Шенгели Тохосашвили считает его закрытие серьёзной потерей для региона, сообщает RadioTavisupleba.



По его мнению, решение не могло быть принято муниципалитетом Ахмета самостоятельно и, вероятно, связано с указаниями центральных властей.



Тохосашвили также отмечает, что гражданская позиция Изы Бекаури по вопросам строительства ГЭС и делу Темирлана Мачаликашвили могла вызывать недовольство властей.





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