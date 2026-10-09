Совет Нацбанка единогласно принял решение об отводе Наны Кеинишвили до завершения расследования прокуратуры

09.10.2026 23:30





Совет Национального банка единогласно принял решение об отстранении Наны Кеинишвили до завершения расследования прокуратуры. Соответствующее заявление распространил Национальный банк.



По информации ведомства, решение будет действовать до завершения прокуратурой расследования и установления объективной истины.



«Сегодня Совет Национального банка Грузии рассмотрел вопрос об отстранении члена Совета Наны Кеинишвили от участия в деятельности совета.



Исходя из высоких репутационных стандартов Совета Национального банка, до завершения Генеральной прокуратурой расследования в отношении Наны Кеинишвили и установления объективной истины, Совет решил, что Нана Кеинишвили не должна участвовать в разработке решений Совета и их принятии.



Данное решение было принято единогласно.



При принятии решения Совет руководствовался соответствующими статьями органического закона Грузии «О Национальном банке» и общего административного кодекса Грузии, которые предусматривают вопрос отвода заинтересованного лица в коллегиальном административном органе. В частности, в административном производстве не может участвовать то должностное лицо, которое имеют личный интерес, либо существует иное обстоятельство, которые окажет влияние на его решение», - говорится в сообщении.





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