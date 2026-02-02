Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правоохранители предотвратили незаконный ввоз в Грузию особо крупного количества наркотиков


02.02.2026   11:13


Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере задержали гражданина 1981 года рождения — Дж.К.

По информации Министерства внутренних дел, правоохранители задержали гражданина Турецкой Республики на территории пограничного пропускного пункта «Сарпи».

«В ходе личного досмотра и осмотра дорожной сумки обвиняемого в качестве вещественных доказательств изъято особо крупное количество наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: 979 таблеток МДМА и 47 капсул, содержащих »прегабалин». Расследование ведётся по статьям 260, 261 и 262 Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения», — говорится в информации МВД.


