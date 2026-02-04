Полиция Аджарии задержала в Батуми человека, разыскиваемого Интерполом

Сотрудники полицейского управления Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Турецкой Республики, 2003 года рождения, Б.Е., разыскиваемого Интерполом по красному уведомлению.



Задержанный Б.Е. разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики по обвинениям в насильственном лишении свободы, запугивании и мошенничестве, и в отношении него было вынесено красное уведомление Интерпола.



В результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали Б.Е. в Батуми. В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





