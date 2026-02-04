Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Полиция Аджарии задержала в Батуми человека, разыскиваемого Интерполом


04.02.2026   11:13


Сотрудники полицейского управления Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Турецкой Республики, 2003 года рождения, Б.Е., разыскиваемого Интерполом по красному уведомлению.

Задержанный Б.Е. разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики по обвинениям в насильственном лишении свободы, запугивании и мошенничестве, и в отношении него было вынесено красное уведомление Интерпола.

В результате следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали Б.Е. в Батуми. В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.


