Полиция изъяла крупную партию наркотиков в Тбилиси – арестованы 2 человека


04.02.2026   11:18


Сотрудники Главного управления полиции Тбилиса Министерства внутренних дел в Старом Тбилиси и Исани-Самгори арестовали двух человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии незаконной продаже наркотиков в больших количествах: К.Ф., 1970 года рождения, ранее судимого, и С.Р., гражданина Беларуси, 1992 года рождения.

В ходе обыска личных и жилых помещений обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств большое количество наркотиков «тетрагидроканнабинол» и «сушеную марихуану». В ходе следственного эксперимента также были изъяты наркотики «метадон», подготовленные к продаже, в нескольких местах, указанных одним из обвиняемых.

Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


