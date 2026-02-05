Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Один человек задержан за незаконное пересечение госграницы Грузии


05.02.2026   12:40


Сотрудники Главного управления по контролю и координации границ Патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали Д.Р., иностранного гражданина 1983 года рождения, по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии с использованием поддельного документа.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Д.Р. в Тбилисском международном аэропорту при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии с использованием поддельного документа.

Ведется расследование по статьям 19-344 и 362 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 5 лет.


