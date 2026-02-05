В 2025-м в Грузии выросла преступность

В 2025 году в Грузии зарегистрировали 54,1 тыс. уголовных преступлений, что на 8,3% больше, чем в 2024 году. Это следует из официальной статистики МВД страны.



Общий уровень раскрываемости преступлений вырос до 70,01% против 64,3% годом ранее. Министерство называет этот показатель «рекордным» и «беспрецедентным» новейшей истории Грузии.

Большинство зарегистрированных преступлений – 17 251 случай – связаны с собственностью. Второе место занимают наркопреступления – 10 475 фактов.



В отдельном пресс-релизе МВД отметило, что рост числа преступлений в значительной степени связан с почти двукратным увеличением выявления наркопреступлений: на 4 877 фактов больше, чем в 2024 году (+87,1%). Из 7 119 лиц, в отношении которых начали преследование, 2 265 уличили в сбыте, включая 471 – по статье за продажу.



Преступлений против здоровья регистрировали 7 304 раз, против прав и свобод человека – 4 618. При этом МВД отмечает снижение числа квартирных краж (на 43 факта за год), мошенничества (на 333) и вымогательств (на 37).



В 2025 году выросли показатели по таким категориям, как преступления против общественной безопасности и порядка (+40%), против конституционного порядка (+42,9%) и терроризм (+133,3%). По этим статьям привлекали к ответственности, в частности, организаторов антиправительственных митингов.



Министерство также сообщило о росте выявленных случаев незаконного хранения оружия (+299 фактов, +37,5%) и снижении числа киберпреступлений (-141) и преступлений против сексуальной свободы (-134).



Отдельное внимание МВД уделяет борьбе с незаконной миграцией. В 2025 году из страны выдворили 1 311 иностранных граждан – на 261% больше, чем в 2024 году, и больше, чем за шесть предыдущих лет вместе взятых (948 человек).



