Кавелашвили встретили официально в аэропорту Милана

05.02.2026 14:35





Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони и сопровождающей делегацией находится с рабочим визитом в Милане, где примет участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.



Как сообщает администрация президента, в международном аэропорту Милан–Линате состоялась официальная церемония встречи президента Грузии.



В рамках визита президент Грузии встретится с олимпийской делегацией Грузии на XXV зимних Олимпийских играх и будет поддерживать представителей Грузии на командных соревнованиях по фигурному катанию.



До церемонии открытия Олимпиады президент Грузии также примет участие в официальном ужине от имени президента Италии Серджо Маттареллы, организованном в честь глав иностранных государств, присутствующих на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.



Кроме того, президент Грузии посетит ужин, организованный президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.



Главное мероприятие церемонии открытия состоится на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.



В зимних Олимпийских играх от Грузии примут участие восемь спортсменов в двух видах спорта — фигурном катании и горнолыжном спорте.







