В результате ДТП в Кобулети погиб молодой мужчина
05.02.2026 14:25
В Кобулети в результате ДТП погиб молодой человек в возрасте до 20 лет. Случай произошел сегодня у села Чолоки.
По существующей информации, молодой человек передвигался на легковом автомобиле, и съехал с проезжей части дороги.
На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.
