В результате ДТП в Кобулети погиб молодой мужчина


05.02.2026   14:25


В Кобулети в результате ДТП погиб молодой человек в возрасте до 20 лет. Случай произошел сегодня у села Чолоки.

По существующей информации, молодой человек передвигался на легковом автомобиле, и съехал с проезжей части дороги.

На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.


