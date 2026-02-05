В результате ДТП в Кобулети погиб молодой мужчина

В Кобулети в результате ДТП погиб молодой человек в возрасте до 20 лет. Случай произошел сегодня у села Чолоки.



По существующей информации, молодой человек передвигался на легковом автомобиле, и съехал с проезжей части дороги.



На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.





