Миссия экспертов, предусмотренная «Московским механизмом», находится в процессе комплектования

05.02.2026 14:04





ОБСЕ находится в процессе комплектования миссии экспертов, предусмотренной «Московским механизмом», - говорится в письме ОБСЕ, направленном «IPN».



Агентство обратилось к ОБСЕ с рядом вопросов, касающихся задействования указанного механизма.



Как пояснили в ОБСЕ, в соответствии с условиями «Московского механизма», эксперты приступят к работе в кратчайшие сроки после своего назначения и будут осуществлять свои активности в течение заранее установленных механизмом периодов времени. По их информации, конкретное время прибытия в Грузию миссии экспертов, предусмотренной «Московским механизмом» сейчас уточняется».



«В соответствии с «Московским механизмом», миссия будет укомплектована независимыми экспертами, отобранными государствами-участниками ОБСЕ согласно соответствующим процедурам ОБСЕ. Масштаб миссии экспертов будет определяться конкретными условиями задействования «Московского механизма», - говорится в ответе ОБСЕ «IPN».



Кроме того, в письме отмечается, что с момента своего создания «Московский механизм» был активирован 17 раз относительно серьезных проблем с правами человека в различных странах.



«Отсюда задействование «Московского механизма» 23 государствами-участниками ОБСЕ для изучения ситуации с точки зрения прав человека, с фокусированием на ситуацию, существующую в Грузии с весны 2024 года, является последним случаем использования механизма», - заявляют в организации.



ОБСЕ не сообщает, какие конкретно факты стали реальным основанием для активации «Московского механизма» в отношении Грузии, отмечая, что «когда и в какой форме будет задействован механизм, полностью зависит от стран-участниц ОБСЕ».



Для справки, 29 января ОБСЕ опубликовало заявление об активации «Московского механизма» в отношении Грузии. В заявлении, опубликованном в конце января, говорилось, что «Московский механизм» активирован 24 государствами-участниками ОБСЕ, однако в письме, направленном «IPN», организация указывает, что к отправке в Грузию экспертной миссии присоединились 23 страны. ОБСЕ не упоминает Боснию и Герцеговину.



Также напомним, что с 2022 по 2025 год Грузия присоединялась к активации «Московского механизма» странами-участницами ОБСЕ в пяти случаях, что было связано с полномасштабным вторжением России в Украину.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





