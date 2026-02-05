Обвиняемый в убийстве в «Баре Рати» 18-летнего Алеко Шакиашвили приговорен к бессрочному лишению свободы

05.02.2026 16:00





Тбилисский городской суд приговорил Иване Гиглемиани, обвиняемого в умышленном убийстве 18-летнего Алеко Шакиашвили в «Баре Рати», к бессрочному заключению.



Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили.



Как сообщил «Интерпрессньюс» адвокат Георгий Бардавелидзе, второму задержанному, обвиняемому в несообщении о преступлении, статья была переквалифицирована, и он приговорен к 3 годам лишения свободы.



Случай произошел 11 мая в «Баре Рати». По данным прокуратуры, около 05:30, в «Баре Рати», расположенном на улице Бараташвили в Тбилиси, обвиняемый нанес потерпевшему ножевые ранения в различные части тела. От полученных ран потерпевший скончался на месте. По информации прокуратуры, второй обвиняемый, присутствовавший во время преступления на месте происшествия, и знавший, что совершено особо тяжкое преступление - умышленное убийство, не сообщил об этом правоохранительным органам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





