В Хуло на инфраструктурные проекты направят более 16 млн лари


05.02.2026   19:45


В этом году в Хуло на инфраструктурные проекты будет израсходовано свыше 16 миллионов лари. В муниципалитете запланированы как строительство новых объектов, так и реабилитация уже существующих.

В рамках инфраструктурных программ предусмотрены строительство и реконструкция детских садов, электрификация летних пастбищ, благоустройство административных центров, приведение в порядок дорожной сети, а также строительство и обновление спортивной инфраструктуры. Отдельное внимание будет уделено модернизации систем питьевого водоснабжения.

Общий бюджет муниципалитета Хуло в текущем году превышает 40 миллионов лари.


