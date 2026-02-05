В аэропорту Кутаиси пресечён ввоз незадекларированных золотых украшений

05.02.2026 19:39





Таможенные офицеры в аэропорту Кутаиси выявили и пресекли факты ввоза незадекларированных золотых ювелирных изделий.



Общая таможенная стоимость изъятого товара составила 75 186 лари.



В отношении двух нарушителей материалы дела переданы в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования.



Один гражданин привлечён к ответственности в соответствии со статьёй 168, частью I Таможенного кодекса и оштрафован на сумму 7 763 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





