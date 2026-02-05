Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В аэропорту Кутаиси пресечён ввоз незадекларированных золотых украшений


05.02.2026   19:39


Таможенные офицеры в аэропорту Кутаиси выявили и пресекли факты ввоза незадекларированных золотых ювелирных изделий.

Общая таможенная стоимость изъятого товара составила 75 186 лари.

В отношении двух нарушителей материалы дела переданы в Следственную службу Министерства финансов для дальнейшего реагирования.

Один гражданин привлечён к ответственности в соответствии со статьёй 168, частью I Таможенного кодекса и оштрафован на сумму 7 763 лари.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна