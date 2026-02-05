Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Аджарии расширяют программы детской медицинской и социальной реабилитации на 2026 год


05.02.2026   19:38


Министерство здравоохранения и социальной защиты Аджарии провело рабочую встречу с представителями реабилитационных центров для эффективной реализации программ детской медицинской и социальной реабилитации на 2026 год.

В текущем году финансирование по этому направлению увеличено до 10 млн лари. В рамках программ будет профинансировано до 36 000 реабилитационных курсов для около 4 000 детей.

Запущена новая программа психологической поддержки подростков с трудным поведением. В программу реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра добавлены сеансы сенсорной и арт-терапии, а также услуги психологической помощи для родителей или законных представителей.

В 2025 году программами министерства воспользовались 3 500 детей, было профинансировано более 27 000 реабилитационных курсов, на что выделили 7 млн лари.


