В Аджарии расширяют программы детской медицинской и социальной реабилитации на 2026 год
05.02.2026 19:38
Министерство здравоохранения и социальной защиты Аджарии провело рабочую встречу с представителями реабилитационных центров для эффективной реализации программ детской медицинской и социальной реабилитации на 2026 год.
В текущем году финансирование по этому направлению увеличено до 10 млн лари. В рамках программ будет профинансировано до 36 000 реабилитационных курсов для около 4 000 детей.
Запущена новая программа психологической поддержки подростков с трудным поведением. В программу реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра добавлены сеансы сенсорной и арт-терапии, а также услуги психологической помощи для родителей или законных представителей.
В 2025 году программами министерства воспользовались 3 500 детей, было профинансировано более 27 000 реабилитационных курсов, на что выделили 7 млн лари.
