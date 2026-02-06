|
|
|
В Гардабани убита молодая женщина, задержан ее бывший супруг
06.02.2026 10:43
В центре города Гардабани вечером 5 февраля была убита молодая женщина. По подозрению в умышленном убийстве задержан ее бывший супруг.
По данным СМИ, злоумышленник нанес женщине смертельные ранения холодным оружием, после чего самостоятельно явился в отделение полиции и сознался в содеянном.
Как сообщил местный журналист Джейхун Мухаммедали, после развода бывший супруг настаивал на возобновлении отношений и преследовал женщину. В связи с этим она ранее обращалась в полицию. После развода женщина покинула Грузию, однако недавно вернулась из-за границы.
Расследование ведется по статье «умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах» (пункт «к» статьи 11-109 Уголовного кодекса Грузии).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна