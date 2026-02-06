В Гардабани убита молодая женщина, задержан ее бывший супруг

06.02.2026 10:43





В центре города Гардабани вечером 5 февраля была убита молодая женщина. По подозрению в умышленном убийстве задержан ее бывший супруг.



По данным СМИ, злоумышленник нанес женщине смертельные ранения холодным оружием, после чего самостоятельно явился в отделение полиции и сознался в содеянном.



Как сообщил местный журналист Джейхун Мухаммедали, после развода бывший супруг настаивал на возобновлении отношений и преследовал женщину. В связи с этим она ранее обращалась в полицию. После развода женщина покинула Грузию, однако недавно вернулась из-за границы.



Расследование ведется по статье «умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах» (пункт «к» статьи 11-109 Уголовного кодекса Грузии).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





