МВД Грузии: Задержан сотрудник Охранной полиции

06.02.2026 11:15





Сотрудники Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями на основании судебного постановления задержали гражданина Э. К., 1997 года рождения. Об этом сообщает МВД Грузии.



По информации ведомства, в ходе следствия было установлено, что сотрудник Департамента Охранной полиции МВД Грузии, злоупотребляя служебными полномочиями, оказывал незаконное покровительство предпринимательской деятельности родителей своей супруги на Батумском бульваре.



«В результате проведённых следственных действий сотрудники Генеральной инспекции задержали Э. К. в качестве обвиняемого. Расследование ведётся по статье 332-й Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.



Также напоминаем, что в рамках следствия по указанному уголовному делу 31 января правоохранительными органами по обвинению в получении взятки уже был задержан ещё один сотрудник Департамента Охранной полиции — А. М., 2002 года рождения. Он получил от гражданина определённую сумму денежных средств в качестве взятки за покровительство уличной торговле. По факту преступления, совершённого А. М., следствие ведётся по статье 338-й Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет», — говорится в информации, распространённой МВД.





