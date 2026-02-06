В США арестовали уроженца Грузии за серию квартирных краж на сумму свыше $1 млн

В США уроженца Грузии Григола Чапичадзе арестовали по обвинению в серии квартирных краж на сумму свыше $1 млн. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на данные полиции Гринвича.



Чапичадзе, 48-летний житель Бруклина (штат Нью-Йорк), по версии следствия, с октября по декабрь 2025 года совершил десятки краж со взломом в городах Гринвич и Нью-Кейнан (штат Коннектикут).



Его причастность удалось установить с помощью арендованного автомобиля — черного Mercedes G-class — и мобильного телефона. Камеры считывания номерных знаков фиксировали автомобиль возле домов в дни преступлений, а данные сотовых вышек подтверждали нахождение телефона Чапичадзе в тех же районах.



В материалах дела также есть записи из супермаркета Home Depot в Порт-Честере, где Чапичадзе вместе с другим мужчиной несколько раз покупал инструменты, которые могли использоваться при взломах: ломики, отвертки и другие приспособления.



В большинстве случаев преступник действовал по одной схеме: проникал в зажиточные особняки через окна на втором этаже, обыскивал спальни и гардеробные, и похищал преимущественно дорогие ювелирные изделия, включая бренды Tiffany, Cartier, Hermes и Patek Philippe. Общий ущерб оценивается полицией минимум в $1 015 115.



В одном из домов Чапичадзе порезался и оставил следы крови на разбитом стекле и на лестнице, использованной для подъема на второй этаж.



Суд установил для задержанного залог в $5 млн. Следствие продолжается, правоохранители не исключают, что у Чапичадзе могли быть сообщники.





