Еще одного полицейского задержали в Батуми за «крышевание» уличной торговли

06.02.2026 18:49





В Батуми задержали 29-летнего сотрудника охранной полиции, обвиняемого в покровительстве бизнесу родственников за счет своей должности. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



«Сотрудник охранного департамента МВД злоупотреблял служебными полномочиями и оказывал незаконное покровительство бизнес деятельности родителей жены на Батумском бульваре», – говорится в заявлении ведомства.



Расследование продолжается по статье 332 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



За последнюю неделю это уже второй случай задержания полицейского за покровительство торговцам на батумской набережной. Эти события происходят на фоне активной кампании муниципальных властей против уличной торговли: в последние недели на бульваре демонтировали торговые павильоны, ночные клубы и другие объекты, которые администрация бульвара сочла «бесхозными».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





