Три человека задержаны за наркопреступление

08.02.2026 11:32





Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии по обвинению в незаконном приобретении и хранении, сбыте, а также содействии сбыту наркотических средств в особо крупном размере задержали трёх лиц: Н. Б. 1995 года рождения, Дж. А. 1990 года рождения и А. А. 1985 года рождения.



По информации МВД, в результате обысков в жилых домах обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств подготовленные к реализации наркотические средства в особо крупном размере различных видов, в том числе: героин, метадон и сушеную марихуану.



«В ходе проведённых следственных действий полицией также были изъяты материалы, необходимые для фасовки наркотических средств.



Следствие ведётся по статьям 260-й, 260-й терция и 260-й кварта Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение», - говорится в сообщении МВД Грузии.





