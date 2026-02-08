Зурабишвили: Государству необходимо свободное мышление, воспитание нового поколения на свободных принципах

08.02.2026 13:31





Государству необходимо свободное мышление, воспитание нового поколения на свободных принципах, и символом всего этого является то, что мы обязаны защищать, — Тбилисский государственный университет Грузии, - об этом в видеообращении заявила 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По её словам, без университета, который сохранит статус очага свободного и критического мышления, государство не сможет существовать самостоятельно.



«Сегодня 8 февраля, и я хочу поздравить с этим великим днём всё общество. 8 февраля 1918 года - это день, когда был основан Грузинский университет, государственный университет. Это было не просто основание университета - это был первый шаг к независимости. Показательно, что государственная независимость Грузии начинается с двух вещей: провозглашения автокефалии и основания университета.



Создание университета стало результатом многолетней работы Общества по распространению грамотности, направленной на возвращение в Грузию национального, грузинского образования после политики русификации в имперский период. Непрерывная деятельность интеллигенции того времени стала фундаментом основания нашего университета.



Именно поэтому Тбилисский государственный университет так важен для всех нас, кто верит, что у независимости Грузии нет иной альтернативы, кроме укрепления, европейского пути и подлинного будущего страны.



Мы, как и все те люди, которые стояли у истоков создания этого университета, убеждены: если не будет независимого университета, если не будет университета, который останется очагом свободного и критического мышления, государство не сможет существовать самостоятельно.



Государству необходимо свободное мышление, воспитание нового поколения на свободных основах, и символом всего этого является то, что мы обязаны защищать, - Тбилисский государственный университет Грузии», — заявила Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





