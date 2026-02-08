|
Грузия поборется за олимпийское золото по фигурному катанию
08.02.2026 11:33
На зимних Олимпийских играх-2026 продолжаются командные соревнования по фигурному катанию.
В короткой программе Грузии представил Ника Эгадзе. Его выступление было оценено в 84,37 балла и принесло Грузии 5 командных очков.
6 февраля в ритмичных танцах пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин заработала 5 очков для нашей команды, Анастасия Губанова – 6, а пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава – 9. В итоге, с 25 баллами, грузинская команда заняла пятое место среди 10 команд и впервые в истории вышла в финал.
Таким образом, за медали Олимпийских игр-2026 в командных соревнованиях по фигурному катанию поборются следующие команды: США (33 балла), Япония (32), Италия (28 баллов), Канада (27), Грузия (25).
Борьба за медали начнётся с произвольной программы. Первой парой от Грузии выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
