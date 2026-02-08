|
|
|
В Батуми у граждан Беларуси нашли метадон на 3 млн лари
08.02.2026 13:34
До 6 кг метадона изъяла полиция в Батуми у двух граждан Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным ведомства, на черном рынке стоимость наркотиков составляет около 3 млн лари. На кадрах оперативной съемки показали как уже подготовленные к реализации дозы, так и нефасованные крупные свертки.
Вещества нашли по итогам обысков мест жительства и автомобилей белорусов – 33-летнего А.П. и 34-летнего Г.Р..
Следствие против них начали по статьям о содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном количестве. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна