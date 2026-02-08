В Батуми у граждан Беларуси нашли метадон на 3 млн лари

08.02.2026 13:34





До 6 кг метадона изъяла полиция в Батуми у двух граждан Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



По данным ведомства, на черном рынке стоимость наркотиков составляет около 3 млн лари. На кадрах оперативной съемки показали как уже подготовленные к реализации дозы, так и нефасованные крупные свертки.



Вещества нашли по итогам обысков мест жительства и автомобилей белорусов – 33-летнего А.П. и 34-летнего Г.Р..



Следствие против них начали по статьям о содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном количестве. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением





