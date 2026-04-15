МВД Грузии: Задержан мужчина, насиловавший несовершеннолетних внуков своей супруги

15.04.2026 11:58





По информации Министерства внутренних дел Грузии, по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних и совершении в отношении них иных действий сексуального характера сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси задержали гражданина З. А. 1960 года рождения.



По данным ведомства, следствием установлено, что обвиняемый в течение определённого периода насиловал несовершеннолетних внуков своей супруги и совершал в отношении них иные действия сексуального характера, что носило систематический характер.



«В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители на основании постановления судьи задержали З. А. в качестве обвиняемого.



Расследование по факту ведётся по статьям 137-й и 138-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение», - отмечается в информации.





