МВД Грузии: Задержан мужчина, насиловавший несовершеннолетних внуков своей супруги
15.04.2026 11:58
По информации Министерства внутренних дел Грузии, по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних и совершении в отношении них иных действий сексуального характера сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси задержали гражданина З. А. 1960 года рождения.
По данным ведомства, следствием установлено, что обвиняемый в течение определённого периода насиловал несовершеннолетних внуков своей супруги и совершал в отношении них иные действия сексуального характера, что носило систематический характер.
«В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители на основании постановления судьи задержали З. А. в качестве обвиняемого.
Расследование по факту ведётся по статьям 137-й и 138-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение», - отмечается в информации.
